Fosta campioană a Europei ratează promovarea și va juca al cincilea sezon consecutiv în liga a doua!

Retrogradată în 2018 din Bundesliga pentru prima dată în istorie, Hamburger SV nu își mai revine și va evolua pentru al cincilea sezon consecutiv în liga a doua.

Fosta campioană a Europei din 1983, eliminată apoi de Dinamo în ediția 1983-1984 a Cupei Campionilor Europeni (actuala Liga Campionilor) din postura de câștigătoare a competiției, a pierdut barajul pentru Bundesliga cu Hertha Berlin.

Deși a câștigat cu 1-0 în deplasare în tur, Hamburg a pierdut aseară pe teren propriu, scor 0-2!

Astfel, Hertha își menține locul în Bundesliga, unde au promovat din divizia secundă Schalke 04 și Werder Bremen. Au retrogradat Arminia Bielfeled și Greuther Furth.

It just wasn't to be.

