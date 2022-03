FIFPro cere FIFA să le permită fotbaliștilor străini să-și rezilieze unilateral contractele cu cluburile din Rusia

FIFPro (Federația Internațională a Asociațiilor Fotbaliștilor Profesioniști) a cerut FIFA să le permită fotbaliștilor străini să-și rezilieze unilateral contractele cu cluburile din Rusia, ca urmare a invaziei Ucrainei de către trupele lui Vladimir Putin.

În acest moment, există aproximativ 200 de stranieri în Rusia (foto - românul Eric Bicfalvi, de la Ural Yekaterinburg), dintre care 133 în prima ligă, informează football.ua.

În plus, FIFPro a cerut și suspendarea federației de la Moscova, după ce FIFA și UEFA au exclus ieri echipele rusești de club și cele naționale din toate competițiile.

FIFPRO calls for suspension of the Russian Football Union. pic.twitter.com/xbq9W6Tvyr