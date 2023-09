Meciurile din Canada vor avea loc la Toronto şi Vancouver, partidele din Mexic vor fi găzduite de Ciudad de Mexico, Guadalajara şi Monterrey, în timp ce Statele Unite vor pune la dispoziţie 11 stadioane, la Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey, transmite Agerpres.

Turneul final din 2026 va fi primul găzduit de trei ţări, iar numărul de echipe participante va creşte de la 32, câte au fost la ultima ediţie (Qatar 2022), la 48.

Foto: FIFA

One of these stadiums will host the 2026 FIFA World Cup final:

▪︎MetLife Stadium, NY/NJ

Capacity: 82,500

▪︎SoFi Stadium, Los Angeles

Capacity: 70,240 (expandable up to 100,240 for major events)

▪︎AT&T Stadium, Arlington

Capacity: 80,000 (expandable to 105,000)

