Meciul s-a disputat chiar pe ”De Kuip”, arena echipei din Rotterdam, iar fanii au pregătit un adevărat spectacol pentru meciul cu marea rivală.

Show-ul pirotehnic al fanilor lui Feyenoord a generat o perdea de fum, astfel că meciul a fost întrerupt pentru câteva minute. Imaginile cu urmările spectacolului pirotehnic de pe ”De Kuip” au ajuns rapid virale în spațiul public, pe rețelele de socializare.

The Ajax vs Feyenoord match has been temporarily suspended due to smoke ???? ????pic.twitter.com/nncC2ivBuh