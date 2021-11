Barcelona se transformă! Xavi vrea să aducă pe Camp Nou un jucător de la Liverpool

Este vorba despre Thiago Alcantara, care evoluează în prezent pentru Liverpool. Brazilianul nu a primit foarte multe șanse din partea lui Jurgen Klopp și este dorit de Xavi, fostul său coleg, înapoi la Barcelona.

Thiago a fost crescut la celebra academie a Barcelonei, iar în 2013 a plecat la Bayern Munchen, pentru 25 de milioane de euro.

În prezent, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a demarat negocierile pentru o posibilă întoarcere a lui Thiago la gruparea catalană, scrie jurnalistul Pedro Almeida.

Dani #Alves is one of the players who can return to the Catalan club. Negotiations have already started.????????

Another player who may return to Camp nou is…#Thiago, the player is very appreciated by #Xavi, who will have already talked to Joan #Laporta about a possible return.????????#FCB https://t.co/hrE5QgJGzK pic.twitter.com/JqMp0LQ9cT