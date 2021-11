Fast and furious! Supergol marcat în secunda 12 în calificările pentru Mondial

Jairo Henriquez (28 de ani) a marcat în secunda 12 pentru El Salvador în meciul pierdut cu Panama, 1-2 în preliminariile CONCACAF ale Campionatului Mondial din 2022.

În grupa de calificare, lider este Canada, urmată de SUA și Mexic. Panama este pe 4, loc de play-off pentru turneul final, în timp ce El Salvador este penultima, pe 7.

Execuția lui Henriquez a fost una de zile mari, însă reușita sa nu este cea mai rapidă din istoria preliminariilor mondiale.

Christian Benteke, într-un Belgia - Gibraltar 6-0 din 2016, a înscris după 8,1 secunde, iar anonimul Davide Gualtieri a deschis scorul în San Marino - Anglia 1-7 din 1993 după 8,3 secunde!

În ceea ce privește recordul de la un turneu final de Campionat Mondial, cel mai rapid gol rămâne cel marcat în 2002 de Hakan Sukur în secunda 11 a întâlnirii Turcia - Coreea de Sud, scor 3-2.

