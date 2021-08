EXCLUSIV | „Atmosfera e foarte apăsătoare în vestiar!” Șumudică, reacție sinceră după eliminarea din Europa League! Ce a spus despre huiduieli

CFR Cluj a pierdut și meciul de pe teren propriu cu Steaua Roșie Belgrad, 1-2.

Campioana României a fost eliminată rușinos din play-off-ul Europa League, după 1-6 la general cu Steaua Roșie Belgrad. Ardelenii nu au reușit să câștige nici meciul de pe teren propriu, care a fost decis de un penalty acordat prea ușor de centralul Michael Oliver și de gafa uriașă a lui Bălgrădean.

Astfel, CFR Cluj va juca în grupele Conference League, care se văd în direct pe PRO TV și PRO X, în această toamnă.

La finalul meciului, Marius Șumudică a vorbit despre prestația jucătorilor săi, criticând prestația arbitrului.

„O greșeală la Pufi, săracul, ce să mai, mă aștept la orice. Nu știu ce să mai cred, chiar am jucat bine, am avut situații de a marca, am avut penalty, asta e, se întâmplă. Li se dă un penalty, arbitru englez, în Anglia sunt mereu faze de genul. Îmi felicit jucătorii, am avut un meci foarte greu.

Ce să le spun? Să îi îmbărbătez, să ridice capul, am jucat de la egal la egal, am avut și ocazii, cred că jucătorul meciului e portarul advers”, a spus Șumudică la finalul meciului.

Probleme pentru Arlauskis?!



Portarul a fost înlocuit la pauză de Bălgrădean, iar schimbarea a ridicat semne de întrebare. Ulterior, antrenorul a explicat care este situația jucătorului său, dezvăluind că Arlauskis acuza deja probleme medicale și juca cu infiltrații. Totodată, întrebat de faptul că unii jucători au fost aplaudați, iar alții huiduiți, antrenorul a avut un răspuns sincer.

„Arla joacă cu injecții și infiltrații de 4 meciuri, ce să spun? Nu este problema mea cine este aplaudat și cine este huiduit”, a declarat tehnicianul.

Duel tare cu FCSB în etapa următoare



Șumudică a comentat și meciul din etapa următoare din Liga 1, care este cu FCSB, echipă aspirantă la titlu, care și-a schimbat și antrenorul, numindu-l chiar pe Edward Iordănescu.

„E foarte greu să îi montez, în două zile vine un meci extrem de dificil, dar dacă vor juca așa, sigur vom câștiga. Felicit publicul spectator care a încercat să ne susțină și a fost alături de noi.

Suntem într-o competiție europeană, suntem pe primul loc cu maximum de puncte”, a spus antrenorul.

„Atmosfera în vestiar e apăsătoare!”



Aflând că Lincoln s-a calificat și ea în Conference League, Șumudică a reacționat, reamintind că echipa din Gibraltar a fost una puternică. Acesta a vorbit și despre atmosfera din vestiar: „Lincoln, s-au calificat? Incredibil. Să vadă lumea cu cine am jucat. Important este că suntem acolo, jucăm până în decembrie, suntem pe primul loc cu maximum de puncte, practic cu cel mai bun atac.

E o atmosferă foarte apăsătoare în vestiar, dar nu știu dacă depinde doar de mine. Nu mai depinde de mine, nu pot controla ce se întâmplă în teren. Nu vreau să acuz jucătorii, dacă în minutul 4 vine arbitru din Anglia și face cadou un penalty?!

Pufi, îmi pare rău pentru el dar le-a pus mingea pe tavă”.

Întrebat despre huiduielile de la final, dar și despre fanii care i-au cerut demisia, Șumudică a răspuns tranșant: „Nu i-am auzit pe cei care mi-au cerut demisia”.