Erling Haaland dezvăluie cine e portarul care l-a impresionat și de ce a plâns după foarte mult timp

Haaland a avut un sezon 2022/2023 fantastic, atât la nivel individual, cât și colectiv. Norvegianul a marcat 52 de goluri în 53 de partide, iar Manchester City a cucerit tripla formată din Champions League, titlul în Premier League și Cupa Angliei.

Erling Haaland: "Am plâns după mult timp pentru că am reușit să îmi îndeplinesc visul suprem"

În ultimul interviu acordat, Haaland a fost întrebat despre rarele ocazii în care nu a marcat în stagiunea precedentă, așa cum s-a întâmplat în semifinalele (contra lui Real Madrid, 5-1 la general) și finala Champion League (contra lui Inter, 1-0).

Haaland spune că la partida cu Real Madrid a avut în față un portar în mare formă, pe Thibaut Courtois, iar de la finala cu Inter a preferat să rămână doar cu "îndeplinirea visului său suprem".

"Am marcat câteva goluri pe parcursul sezonului, nu? Meciul cu Real Madrid a fost poate cel mai bun din istoria lui Manchester City. Atunci am avut două-trei șanse de a marca, dar Thibaut Courtois a avut unul dintre cele mai bune jocuri din cariera sa.

Nu totul se limitează la goluri. Cel mai important este că am câștigat și am făcut un meci bun. Finala este mereu un meci special, a fost foarte echilibrată, dara m câștigat și nimic nu se compară cu un triumf colectiv. Sigur, mi-aș fi dorit să marchez un hat-trick în finală, însă mai este timp pentru astfel de realizări individuale. Eu am plâns după mult timp pentru că am reușit să îmi îndeplinesc visul suprem (n.r - câștigarea Champions League)", a spus Erling Haaland, în interviul pentru L'Equipe, citat de Marca.

Întrebat despre șansele sale la cucerirea Balonului de Aur în acest an, Haaland a răspuns: "Cred în mine, chiar cred. Știu că încă pot progresa foarte mult, încă sunt tânăr. Da, cred că am o șansă anul acesta"