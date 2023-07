Fostul portar se afla într-o vacanță în Croația când și-a pierdut cunoștința. Van der Saar a fost transportat cu elicopterul la spital, iar în prezent starea sa este stabilă.

Ajax Amsterdam a confirmat totul prin intermediul unui comunicat oficial.

„Vineri, Edwin van der Saar a avut o sângerare în jurul creierului. În prezent, el se află în spital în secția de terapie intensivă și este într-o stare stabilă.

Odată ce există informații mai concrete, va urma o actualizare”, au anunțat ”lăncierii”.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9