În Țara Galilor se află orașul cu cel mai lung nume din lume.

„Se pronunță... Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”, spune distrată Samantha Jones-Smith, președintele clubului.

Echipa de fotbal din orașul cu nume imposibil joacă în liga a cincea și spaniolii s-au oferit s-o sponsorizeze.

????????✔️ La Liga have officially sponsored Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club.

The Welsh club have the longest team name on record in football. ???????????????????????????? pic.twitter.com/aHvMtsH1H8