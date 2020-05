"E mult mai complet decat mine!" Jucatorul care poate ajunge cel mai bune din lume in urmatorii ani! Declaratia spectaculoasa a lui Pirlo

Andrea Pirlo a avut cuvinte de lauda la adresa jucatorului pe care toti il considera urmasul sau.

Acum 24 de ani, Pirlo debuta in tricoul Bresciei, iar formatia din Serie A are in lot un jucator pe care multi il vad urmasul lui Pirlo. Este vorbea despre Sandro Tonali, despre care Pirlo a vorbit la superlativ si este de parere ca acesta ar putea ajunge cel mai bun fotbalist din lume in viitor.

"Toti spun ca Tonali este mostenitorul meu. Din punctul meu de vedere, se aseamana cu mine doar din punct de vedere fizic si din punct de vedere al faptului ca si-a inceput cariera la Brescia. Dar este un alt gen de jucator, mult mai complet decat am fost eu. Se apara mai bine, este cu siguranta cel mai promitator jucator din Italia in acest moment. Dar nu il vad ca pe un mostenitor, pentru ca modul lui de joc e diferit, e mult mai puternic decat am fost eu. Va deveni cu siguranta un mare fotbalist", a spus Pirlo pentru emisiunea "Le lene", intr-un interviu acordat pe Instagram.

Brescia a refuzat de curand o oferta de 50 de milioane de euro pentru Sandro Tonali, iar presedintele formatiei din Lombardia a declarat ca vrea 300 de milioane in schimbul lui Tonali (20 de ani). Pe urmele fotbalistului sunt Manchester United, care isi trimite scouteri la fiecare meci al Bresciei, dar si Juventus, Barcelona, Inter, Atltico Madrid si PSG.