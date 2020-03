Dupa 18 sezoane la AS Roma, De Rossi a castigat in sfarsit titlul. Dar cu Boca Juniors

“Capitan Futuro” a castigat primul titlu national din cariera, dupa ce s-a lasat de fotbal.

Daniele de Rossi (36 ani) a jucat 616 meciuri pentru AS Roma si a marcat 63 de goluri, dar nu a reusit sa castige titlul in Serie A, terminand de 9 ori pe locul secund (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017), in palmaresul sau gasindu-se doar doua Coppa Italia (2006-2007, 2007-2008) si o Supercoppa Italiana (2007). El este unul dintre cei mai iubiti fotbalisti din istoria „giallorossi-lor”, alaturi de jucatori precum Francesco Totti, Franco Tancredi, Aldair, Agostino Di Bartolomei, Bruno Conti, Roberto Pruzzo, Amadeo Amadei sau Giacomo Losi.

Ce nu a reusit cu clubul roman, in decursul a 18 sezoane, a reusit la ultima sa echipa, cu doar 7 meciuri, 1 gol si jumatate de campionat disputat. Desi a anuntat ca se retrage din activitate in ianuarie 2020, din cauza unor probleme de familie, De Rossi va primi medalia de campion al Argentinei, pentru ca Boca Juniors s-a incununat campioana in Primera Division pentru a 34-a oara, avand cu un punct mai mult decat rivala River Plate, dupa ce Carlos Tevez a inscris singurul gol al victoriei contra lui Gimnsasia La Plata, echipa antrenata de Diego Maradona.

Pentru nationala Italiei, De Rossi a jucat 117 meciuri si a marcat 21 de goluri, castigand titlul mondial in 2006. De asemenea, el este campion european U21 (2004) si medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice (2004).