Duelul TITANILOR e marti! Messi il conduce pe Ronaldo in meciurile directe! Este a patra echipa cu care Cristiano il infrunta pe rivalul sau

Barcelona - Juventus se va juca marti seara de la ora 22:00.

Partida din ultima etapa a grupei G va decide doar echipa care va merge in optimile de finala de pe prima pozitie. Pare insa imposibil la prima vedere ca Juventus sa emita pretentii la primul loc, avand in vedere ca torinezilor le trebuie o victorie la trei goluri diferenta pe Camp Nou.

Daca in turul de la Torino, Cristiano Ronaldo nu a putut evolua, acesta va fi prezent pe terenul catalanilor pentru a-l infrunta pe marele sau rival, Leo Messi. Cristiano l-a mai infruntat pe Messi din postura de jucator a altor trei echipe, acestea fiind: Portugalia, Manchester United si Real Madrid.

Messi si Ronaldo s-au intalnit de 35 de ori in meciuri directe, iar Leo se afla in avantaj fata de rivalul sau, avand 16 victorii. Cristiano are 11 meciuri in care l-a invins pe Messi, iar 8 dintre partide s-au terminat la egalitate.

Ultima partida dintre cei doi a fost pe 6 mai 2018, in care Barcelona a incheiat la egalitate partida cu Real Madrid. Ronaldo si Messi au marcat cate un gol in acel meci.

In UEFA Champions League, Cristiano insa il domina pe Messi la capitolul golurilor inscrise. Ronaldo are 131 de reusite, iar Messi este la 13 goluri distanta, cu 118 de goluri marcate. De asemenea, in ultima etapa din grupa, contra lui Ferencvaros, Ronaldo l-a depasit pe Messi in privinta golurilor marcate pe teren propriu (71 la 70).

In anul competitional 2020, statistica dintre cei doi este in felul urmator:

Ronaldo 38 - 24 Messi (Goluri)

Ronaldo 42 - 39 Messi (Meciuri)

Ronaldo 7 - 18 Messi (Pase decisive)

Mind-boggling numbers! ???????? A breakdown of the season-by-season goals and trophies posted by Cristiano Ronaldo and Lionel Messi ???? pic.twitter.com/M8diFnOe4i — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 6, 2020