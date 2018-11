Dezvaluiri socante in cazul fotbalistului asasinat. Cum au scapat suspectii de probe

Declaratia unui martor scoate la iveala modul in care asasinii jucatorului brazilian s-au descotorosit de probe.

Au aparut noi informatii cu privire la moartea lui Daniel Correa, fotbalistul gasit mort pe 29 octombrie. Un martor care se afla in casa in care Daniel a fost ucis, a povestit ce s-a intamplat inainte de tragicul eveniment.

Dupa spusele martorului, Edison Brittes, principalul suspect pentru uciderea jucatorului, le-a ordonat oamenilor care se aflau in acel moment in casa, sa curete petele de sange care ramasesera. "Si partea saltelei care era murdara de sange a fost taiata", a declarat martorul.

In declaratia sa, tanara de 19 ani asigura faptul ca Daniel Correa nu era in stare de ebrietate cand a ajuns la petrecere si ca era "linistit si comunica normal". Mai mult de atat, acesta dormea inainte sa fie ucis, si in niciun moment nu a auzit-o pe Cristina Brittes, nevasta lui Edison Brittes, cerand ajutor sau spunand ca a fost abuzata sexual de Daniel.

In continuare, a povestit cum Edison Brittes s-a inchis intr-o camera cu victima si ca la putin timp dupa, au intrat si ceilalti 3 suspecti, avand la ei un cutit. Dupa ce a fost omorat, Daniel a fost invelit intr-o patura si transportat cu un vehicul.