Declinul coloșilor! Două echipe de top din Europa au ajuns pe ultimul loc

Ajax a pierdut clar, duminică, derby-ul cu PSV Eindhoven, scor 2-5, iar "lăncierii" au ajuns pentru prima dată în istorie la cinci eșecuri consecutive în Eredivisie.

Ajax, ultima clasată din Eredivisie: 5 eșecuri la rând pentru prima dată în istorie

Condusă de interimarul Hedwiges Maduro, Ajax este ultima clasată, are doar cinci puncte în opt etape, însă două meciuri în minus față de majoritatea adversarelor. Cvadrupla câștigătoare a UEFA Champions League are și un golaveraj dezamăgitor: 13-21.

Ajax, formație cu 36 de titluri cucerite în Eredivisie, a decis în urmă cu o săptămână să îl demită pe antrenorul Maurice Steijn, alături de care a început sezonul. Până la numirea unui nou principal, "lăncierii" sunt conduși de interimarul Hedwiges Maduro, care a pierdut ambele sale jocuri: 0-2 cu Brighton și 2-5 cu PSV Eindhoven.

Ajax (186 de milioane de euro) are al treilea cel mai valoros lot din Eredivisie, conform Transfermarkt, după Feyenoord (265) și PSV Eindhoven (229). "Lăncierii" au cheltuit peste 100 de milioane de euro în fereatra de mercato din vară, cele mai importante sosiri find fundașul croat Josip Sutalo (Dinamo Zagreb, 20,5 milioane de euro) și atacantul georgian Georges Mikautadze (FC Metz, 16 milioane de euro).

Ajax are un parcurs sub așteptări și în Europa League. Gruparea olandeză este ultima în grupa B, cu două puncte în trei runde, sub Olympique Marseille (5p), AEK Atena (4p) și Brighton (4p).

Ajax currently sit LAST in the Eredivisie ???? pic.twitter.com/jf58YVRalF — CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2023

Olympique Lyon, ultima în Franța

Un alt colos din Europa care dezamăgește este Olympique Lyon. Formația cu șapte titluri de campioană în Ligue 1, este ultima clasată din campionat, cu doar trei puncte strânse în primele nouă etape și golaveraj 7-18.

Duminică, OL ar fi trebuit să joace derby-ul cu Olympique Marseille, de pe Stade Velodroe, însă meciul a fost abandonat chiar înainte de start din cauza incidentelor produse de fanii echipei gazdă, care au dus inclusiv la rănirea antrenorului Fabio Grosso.

În sezonul 2019/2020, Olympique Lyon a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor, după ce trecut de Manchester City (1-3). În penultimul act, francezii cedau clar contra lui Bayern Munchen (0-3).

În continuare cu nume grele în echipă, precum Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico, Rayan Cherki sau Corentin Tolisso, Lyon a schimbat antrenorul la începutul lunii octombrie. Laurent Blanc, care începuse sezonul cu trei eșecuri și o remiză, a fost înlocuit cu italianul Fabio Grosso. Campionul mondial are parte de un start de sezon la fel de slasb: trei înfrângeri și un egal.