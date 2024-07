Declarația fostului jucător al lui Dinamo care nu va fi deloc pe placul nemților: ”Dacă se putea, mergeam la Barcelona!”

Prestațiile foarte bune din sezonul trecut au fost răsplătite în această vară cu un transfer la campioana Germaniei, Bayer Leverkusen.

Aleix Garcia: ”Dacă transferul era posibil, mergeam la Barcelona!”

Chiar Xabi Alonso a fost cel care a insistat pentru fostul jucător al lui Dinamo din ”era Cortacero”, iar nemții au plătit peste 18 milioane de euro.

Totuși, recent, Aleix Garcia a făcut niște declarații care nu le vor pica deloc bine nemților. Mijlocașul a recunoscut că agentul său a purtat negocieri cu Barcelona, însă lucrurile nu s-au concretizat din cauza problemelor financiare ale clubului catalan.

Fotbalistul a declarat, însă, că dacă transferul ar fi fost posibil, ar fi ales să meargă la Barcelona.

”Da, au fost negocieri între agentul meu și Barcelona. Lucrurile nu au mers probabil din cauza situației lor financiare. Le-a fost dificil. Dacă voiau să mă transfere și puteau face acest lucru, aș fi mers la Barcelona”, a spus Aleix Garcia.

25 de milioane de euro este cota de piață a lui Aleix Garcia, potrivit Transfermarkt.

Manchester City, Girona, Mouscron, Dinamo și Eibar sunt echipele la care a mai evoluat Aleix Garcia.

