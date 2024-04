”Dan Petrescu, OUT” de la ultima clasată Jeonbuk Hyundai Motors! ”Ne-am săturat de scuzele lui, de ce a mai fost angajat?”

UPDATE După primele două meciuri ale etapei a cincea din K League 1, Pohang Steelers - Suwon FC 1-1 și Daejeon Citizen - Ulsan Hyundai 2-0, jucate în această după-amiază, Jeonbuk a ajuns pe ultimul loc!

Echipa lui Dan Petrescu evoluează mâine, miercuri, la Jeju United. De remarcat că în Coreea de Sud primul criteriu de departajare, după numărul de puncte, este numărul de goluri marcate (indiferent de cele primite), și abia apoi urmează golaverajul!

Dan Petrescu a ajuns cu Jeonbuk Hyundai Motors la retrogradare, asta dacă o mai apucă! Antrenorul român tremură după seria catastrofală de meciuri fără victorie.

După ce echipa antrenată de Dan Petrescu a fost eliminată în sferturile AFC Champions League de o altă formație din Coreea de Sud și tot cu același sponsor, Ulsan Hyundai, cele două s-au întâlnit din nou săptămâna trecută, în campionatul intern K League 1.

Oaspeții de la Ulsan au avut 2-0 (Lee Dong-gyeong 22, Kim Ji-hyeon 40), dar elevii ”Bursucului” au revenit pentru 2-2 (Lee Dong-jun 45+2, Moon Seon-min 70) și au salvat un punct.

”Dan Petrescu va fi demis imediat după meci dacă îl pierde”, anunța contul de X (fostul Twitter) Jeonbuk Fan, unul extrem de bine informat când vine vorba despre echipă.

”Ne-am săturat de scuzele lui, de ce a mai fost angajat?”, a postat ulterior contul Jeonbuk Fan, iar alți suporteri i-au cerut direct demisia lui Dan Petrescu, gest pe care îl așteaptă și foști jucători ai ”Bursucului” la Jeonbuk, precum brazilianul Rafa Silva: ”Petrescu out”

