Dan Petrescu, dezamăgit de rezultatul echipei sale: "Jeonbuk merita să câștige"

Jeonbuk Hyundai Motors - Ulsan Hyundai 1-1 în turul sferturilor de finală din Liga Campionilor Asiei.

Dan Petrescu sustine că meritau victoria

După fluierul final, Dan Petrescu nu s-a ferit de declarații. Tehnicianul român afirmă că echipa sa ar fi meritat victoria, invocând penalty-ul ratat din prima repriză de către Tiago Orobó ca fiind momentul cheie de a închide partida.

"A fost un joc bun. Mare păcat că nu am câștigat. Îmi cer scuze față de suporteri. Jeonbuk merita să câștige, dar, asta face parte din joc. Credem că lovitura de pedeapsă ratată ne-a demoralizat"

"Am ajuns să câștigăm doar un punct din cauza unei mari greșeli, ceea ce este regretabil. După ce am fost egalați am avut o șansă mare, dar nu am obținut victoria. Vom juca mai bine în al doilea meci. A fost o singură greșeală. În afară de asta, jucătorii au luptat foarte bine", a declarat Dan Petrescu, după meci, conform ChozunBiz.

Bâieții lui Petrescu au deschis scorul în minutul 4 prin Song Min-Kyu, apoi ratând șansa dublării avantajului, Tiago Orobó ratând o loviturî de la 11 metri. În minutul 77, Jeonbuk a fost egalată, Lee Myung-Jae marcând pentru echipa adversă.

Ce urmează pentru echipa antrenorului român

Înainte de a doua mansă cu Ulsan, echipa antrenată de tehnicianul român are de jucat în campionat o deplasare pe terenul celor de la Suwon, la data de 9 martie, de la ora 07:00.