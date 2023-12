Dan Petrescu a anunțat unde va antrena în 2024, după 6 luni la Jeonbuk

Duminică, în ultima etapă a play-off-ului din Coreea de Sud, Jeonbuk Hyundai a pierdut contra campioanei Ulsan Hyundai, scor 0-1, iar echipa lui Dan Petrescu a încheiat pe locul 4, ratând prezența în Liga Campionilor Asiei.

Dan Petrescu rămâne la Jeonbuk Hyundai

Deși în presă au apărut informații potrivit cărora ar fi demis, Dan Petrescu anunță că va rămâne la Jeonbuk și le promite fanilor că va face tot posibilul pentru a obține rezultate mai bune.

"Îmi pare rău că nu le-am putut oferi fanilor o victorie. A fost un meci dificil. Ulsan a fost mai activă în prima repriză, Hong Jeong-Ho s-a accidentat, iar aici a apărut o problemă. A fost și un penalty care nu ne-a fost dat. E dezamăgitor că nu am putut reveni, dar jucătorii au dat tot ce au avut mai bun. Vom învăța din rezultatul dureros de azi, iar în sezonul viitor vom avea rezultate mai bune.

Am preluat echipa când era pe locul 4, iar ulterior numărul jucătorilor accidentați a crescut foarte mult. În plus, 5 jucători mi-au lipsit în mijlocul sezonului și am avut multe probleme. Acum este important să ne pregătim mai bine pentru sezonul următor. Eu voi da ce e mai bun în viitor", a spus Dan Petrescu, citat de Chosun.

Dan Petrescu a preluat-o pe Jeonbuk Hyundai în iunie 2023, după ce s-a despărțit de CFR Cluj. În cele 28 de meciuri, "Bursucul" a înregistrat 13 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri.

Jeonbuk va mai juca un meci în 2023, pe 13 decembrie, contra lui Bangkok United, în grupa din Liga Campionilor Asiei. Cu o victorie, echipa lui Dan Petrescu are șansa de a încheia pe locul secund și de a se califica în optimile de finală.