Naţionala "Albiceleste", campioana mondială en titre, a deschis scorul în minutul 23, prin Julian Alvarez, după un assist al lui Rodrigo De Paul. După pauză, Lionel Messi a mărit avantajul echipei sale, în minutul 51, deviind în poarta adversă un şut al lui Enzo Fernandez.

A fost al 14-lea gol marcat de starul argentinian în şase participări la Copa America (2007, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024).

După golul marcat în semifinala de la Copa America, pe rețelele de socializare au apărut critici la adresa starului argentinian, deoarece nu l-ar fi lăsat șutul trimis de Enzo Fernandez să intre în poartă, fără să-l devieze el.

"I-a furat golul cum a furat Baloanele de Aur", "Ar trebui să-i ia golul și să-l treacă lui Fernandez", "Și dacă Messi nu era acolo, tot era gol", "I-a furat golul lui Enzo Fernandez" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute din partea fanilor.

"I-am spus lui Enzo că nu am intenționat să-i iau reușita, dar l-am văzut pe portar plonjând și mingea venea încet. Și, să vă spun adevărul, mi-a fugit piciorul și am deviat-o", a explicat Lionel Messi, după meci.

Leo Messi on his goal against Canada today:

"I told him [Enzo Fernandez] it was not my intention to take it away but I saw the goalkeeper dive and the ball was coming slow and to tell you the truth my foot let go and deflected it." pic.twitter.com/3NTXeKnbeR