Sâmbătă după-amiază, Inter a anunțat pe site-ul oficial că fostul căpitan al naționalei României și-a prelungit contractul până în 2024 și va continua să conducă echipa U19.

"Ne bucurăm să anunțăm că antrenorul echipei Primavera, Cristian Chivu, și-a prelungit contractul. Asta înseamnă că tehnicianul, care a câștigat Scudetto cu formația U19 în 2022, va ajunge la al treilea an consecutiv la cârma echipei", se arată în comunicatul lui Inter.

Chivu a semnat primul contract de antrenor cu Inter în 2018. Fostul fundaș a pregătit mai multe grupe de juniori, iar în 2021 a preluat formația Primavera (U19), alături de care a câștigat campionatul anul trecut.

Sezonul recent încheiat din campionatul Primavera nu a fost la fel de bun pentru echipa lui Chivu. Inter a terminat pe locul 7, în afara pozițiilor care duc în play-off. De asemenea, "nerazzurrii" au părăsit UEFA Youth League din faza șaisprezecimilor de finală.

În sezonul trecut, când rezultatele lui Inter din Serie A nu erau satisfăcătoare, presa din Italia a scris despre posibilitatea ca Simone Inzaghi să fie demis, iar locul său la prima echipă să fie luat de Cristi Chivu, interimar până la finalul stagiunii.

Totuși, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Inzaghi a redresat echipa, a dus-o până în finala UEFA Champions League și a rămas în funcție.

