A fost pentru prima dată după mulți ani când Argentina și Brazilia au pierdut, în același timp, un meci din preliminariile Mondialului. Brazilienii au deschis scorul rapid, prin Martinelli, care a înscris în minutul 4 din pasa lui Vinicius Junior, care a ieșit accidentat în minutul 27.

Repriza a doua i-a aparținut însă Columbiei, mai exact lui Luis Diaz, care pare să își fi găsit cea mai bună formă, după momentele teribile prin care a trecut, după ce părinții i-au fost răpiți de către mafia columbiană. Mama sa a fost eliberată rapid, însă în cazul tatălui său căutările au fost de durată.

Tatăl lui Luis Diaz a fost eliberat și el în urmă cu câteva zile, iar la meciul de joi seară a fost prezent în tribune, asistând la spectacolul fiului său. Diaz a egalat în minutul 75, iar patru minute mai târziu a dat golul victoriei.

Tatăl jucătorului de la Liverpool a fost filmat în tribune, după ce acesta a înscris, abia ținându-se pe picioare de emoții și plângând.

???????????? Luis Díaz’s father reaction after he scored vs Brazil is just wonderful to see. pic.twitter.com/Xl83NUN2kl