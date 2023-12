Controversă înaintea decernării Balonului de Aur în Africa! Motivul pentru care fanii sunt nemulțumiți de cei trei finaliști

Mahomed Salah (31 de ani) a intrat pe lista celor trei finaliști pentru obținerea titlului de cel mai bun jucător de pe continentul african în anul 2023, alături de Victor Osimhen (24 de ani) și Achraf Hakimi (25 de ani).

Unul dintre finaliști, ales pe nedrept?

Atacantul lui Napoli a cucerit titlul în Serie A, în timp ce Achraf Hakimi a fost campion în Ligue 1 cu PSG și semifinalist cu naționala Marocului la Cupa Mondială din 2022.

În ceea ce privește prezența lui Mo Salah pe lista celor trei finaliști, pe rețelele de socializare au apărut numeroase comentarii negative, în care se specifică faptul că Riyad Mahrez ar fi meritat locul, ținând cont de tripla istorică realizată cu Manchester City.

Atacantul lui Liverpool a avut un an mai sec din punct de vedere al trofeelor câștigate cu echipa, mulțumindu-se doar cu premiile individuale Football Supporters’ Association Player of the Year și Premier League Player of the Month (octombrie 2023) și PFA Player of the Month (septembrie 2023, octombrie 2023).