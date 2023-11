Mohamed Salah recunoaște: "Sunt dependent! Fac asta în fiecare zi"

Mohamed Salah e cotat la 65 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, precum Transfermarkt. Fotbalistul "cormoranilor" mai are contract cu formația dirijată de Jurgen Klopp până la finele sezonului 2024/25.

Starul egiptean a recunoscut faptul că se joacă șah în fiecare zi și că e dependent de el. Starul lui Liverpool a precizat că se duelează cu oameni la întâmplare de pe internet și își folosește chiar numele real în timpul confruntărilor.

"Joc șah în fiecare zi, sunt dependent. Contul meu de utilizator e chiar numele meu, urmate de câteva numere. Joc împotriva unor oameni la întâmplare și mă întreabă dacă sunt Mo Salah, le răspund că da, dar ei nu mă cred.

Apoi, într-un final, le spun 'Ok, mint'", a spus Mohamed Salah, citat de o pagină de pe platforma Twitter/X.

????️ Mohamed Salah: “I literally play chess every day, I’m addicted. I use a username with my name followed by a few numbers. ????????

I play random people and they ask me if I'm Mo Salah and I say yes, but they don't believe me.

Then I finally say, “Ok, I’m lying.” pic.twitter.com/PcecjHMtT9