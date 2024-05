Legendarul Claudio Ranieri s-a răzgândit! Ce echipe l-ar convinge să rămână în antrenorat: ”Aș fi tentat să spun 'da'!”

Anunțul antrenorului care a câștigat titlul cu Leicester a venit la scurt timp după ce acesta a reușit să o salveze de la retrogradare pe Cagliari.

Claudio Ranieri își dorește să fie selecționer

La doar două zile după ce a transmis că își încheie cariera la Cagliari, Claudio Ranieri a venit cu clarificări. Tehnicianul în vârstă de 72 de ani a anunțat că nu va mai antrena nicio echipă de club, însă asta nu înseamnă că nu va spune ”da” în cazul în care i se va propune să preia o echipă națională.

”Am fost impresionat de căldura și recunoștința primite din partea oamenilor după anunțul meu. De ce am decis să mă opresc? Înainte să vin la Cagliari, erau două sau trei echipe interesate de mine, dar nu am ajuns la un acord.

Când a venit oferta lui Cagliari, am înțeles că soarta vrea ca eu să închei un ciclu aici și mi-am spus: ’Aici îmi voi încheia cariera de antrenor al unei echipe de club. Dacă va fi vorba despre o echipă națională, nu vorbesc despre naționala Italiei, aș fi tentat să spun ’da’”, a spus Ranieri, conform TuttoMercatoWeb.

În îndelungata sa carieră, Claudio Ranieri are o singură experiență de selecționer. Tehnicianul italian a fost selecționerul Greciei pentru o scurtă perioadă: iulie 2014 – noiembrie 2014).

Trofeele cucerite de Claudio Ranieri