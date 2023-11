Cristiano Ronaldo i-a dat "block" unui antrenor uriaș: "A înțeles greșit mesajul meu"

Ronaldo rămâne un jucător uriaș, dar nu se mai află la forma de acum câțiva ani. Acest lucru este greu de acceptat pentru un fotbalist care are în palmares cinci Baloane de Aur. Fostul selecționer al Portugaliei, Fernando Santos (69 de ani), a dezvăluit că în prezent nu mai vorbește cu CR7.

Ruptură între Cristiano Ronaldo și Fernando Santos

Fernando Santos a vorbit despre ruptura dintre el și Cristiano Ronaldo, la aproximativ opt luni după Campionatul Mondial din Qatar. CR7 s-a supărat după ce Santos l-a lăsat pe bancă la meciurile cu Elveția și Maroc.

Fostul selecționer spune că Ronaldo nu a înțeles mesajul său, iar acum relația acestora s-a răcit aproape total:

"Nu am mai vorbit cu Cristiano de când ne-am întors din Qatar. Aveam o relație profesională și personală foarte apropiată. Ceea ce s-a întâmplat nu are nicio legătură cu asta. A fost o decizie tehnică.

Ne știm de când avea 19 ani, iar relația noastră s-a întârit când am devenit selecționer. Mereu ne-am înțeles foarte bine. E o relație de genul tată-fiu, sau frate mai mic cu frate mai mare.

Ronaldo a avut șase luni teribile în a doua jumătate a anului 2022. A început cu acea nenorocire care s-a abătut asupra lui și a familiei sale și prin care niciunul dintre noi nu ar vrea să treacă (n.r moartea unuia dintre gemeni). Nu s-a pregătit în presezon, nu avea ritm. Acel moment l-a afectat foarte mult.

În ziua meciului, dimineața, când m-am dus să-i explic că nu va juca și de ce nu va juca, a interpretat greșit decizia mea, nu m-a înțeles. Îi înțeleg reacția. El știe întotdeauna că sunt aici pentru el", a povestit Fernando Santos, în presa portugheză, citat de Mundo Deportivo.

CR7 vrea să mai prindă un turneu final

Chiar dacă are aproape 40 de ani, Cristiano Ronaldo vrea să rămână în vizorul echipei naționale. El este în continuare un om de bază pentru Portugalia și ia în calcul să fie convocat la EURO 2024.

CR7 joacă în prezent la Al-Nassr, dar continuă să marcheze și pentru naționala Portugaliei. În prezent, Ronaldo are 127 de goluri pentru lusitani, în 203 selecții. El este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale.

Recent, Ronaldo a vorbit despre prezența la EURO 2024: "Sper că voi fi acolo. Mai este încă mult timp. Sper să nu am probleme. Când spun probleme, vorbesc despre accidentări sau ceva de genul acesta. Sper să joc. Sunt multe meciuri pe care le am de jucat Al Nassr, și chiar la națională, și sper să nu am probleme", a declarat veteranul, în fața reporterilor.

Campioană europeană în 2016, Portugalia și-a asigurat prezența la turneul final din Germania. Aflați în Grupa J, lusitanii au opt victorii din tot atâtea etape. Mai mult decât atât, Portugalia a marcat 32 de goluri în grupă și a încasat numai două.