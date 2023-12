Golurile au fost marcate de Alvarez (1, 88), Nino (27 - autogol) şi Foden (72).

Pentru echipa antrenată de Pep Guardiola este al cincilea trofeu al sezonului, după ce a câştigat Premier League, Liga Campionilor, Cupa Angliei şi Supercupa Europei.

Tehnicianul iberic a cucerit 16 trofee majore de când a venit la Manchester City: cinci titluri în Premier League, Liga Campionilor, două Cupe ale Angliei, patru Cupe ale Ligii Angliei, Campionatul Mondial al Cluburilor, Supercupa Europei şi două Supercupe ale Angliei.

Most official titles in football history:

49 — Alex Ferguson (39 years).

37 — PEP GUARDIOLA (14 YEARS).*

35 — Mircea Lucescu (41 years).

29 — Valery Lobanovsky (42-years)

Guardiola becomes the 2nd most decorated coach in football’s history #Pep #ReInventingTheGame pic.twitter.com/o1HBGjsYkp