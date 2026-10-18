FOTO "Charalambous, go home!" Grecii și-au pierdut răbdarea și au trecut la atacuri dure

&quot;Charalambous, go home!&quot; Grecii și-au pierdut răbdarea și au trecut la atacuri dure Fotbal extern
SPORT.RO
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Elias Charalambous (46 de ani) ar putea fi demis de Levadiakos după încă un rezultat modest în campionatul Greciei. Echipa fostului antrenor de la FCSB e în continuare fără gol marcat după 7 etape.

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Amenințat cu demiterea în cazul în care nu câștigă nici partida de sâmbătă cu ultima clasată Volos, Elias Charalambous a obținut doar o remiză, scor 0-0. Rezultatul este cu atât mai dezamăgitor cu cât Levadiakos a jucat în inferioritate numerică din minutul 28 și până în minutul 84.

Grecii cer demiterea lui Elias Charalambous de la Levadiakos

Cu Octavian Popescu și Alexandru Pantea titulari, Levadiakos a fost echipa mult mai periculoasă, însă nu a reușit să deblocheze tabela. Echipa lui Charalambous e penultima în Grecia, cu două puncte în șapte etape, niciun gol marcat și 11 primite.

Charalambous a devenit tot mai criticat în presa locală. Publicația locală Nea tis Viotias a scris după 0-0 cu Volos: "Charalambous, pleacă acasă! E nevoie de un șoc urgent la echipă. Șapte meciuri fără gol marcat, cu doar două puncte, reprezintă un record negativ istoric și un antrenor care nu poate găsi vreo soluție. Demiterea lui Charalambous pare singura variantă acum".

"Pentru orice naufragiu există responsabili. În acest caz, cea mai mare responsabilitate îi revine omului de pe bancă, Elias Charalambous. Remiza dezamăgitoare cu Volos nu a fost numai o nouă ocazie ratată de a obține prima victorie, ci și cea mai clară dovadă că acest antrenor nu a reușit să găsească cheia pentru a pune în valoare potențialul echipei sale. Și partea cea mai gravă? Pe măsură ce trec etapele, pare tot mai mult că nici măcar el nu știe unde se află această cheie", au mai scris grecii.

"După ce logică a fost făcut primul 11?"

Publicația locală i-a reproșat lui Charalambous și modul în care a alcătuit primul 11. Cipriotul i-a lăsat în afara titularilor pe mijlocașul centrali Georgios Nikas și pe decarul Georgios Vrakas, doi jucători considerați foarte utili la creație.

"Serios, după ce logică fotbalistică au fost lăsați în afara primului 11 Nikas și Vrakas, doi jucători care se remarcaseră prin prestația din meciul precedent, cu Iraklis? Care a fost criteriul? Care a fost raționamentul? Ce avantaj aștepta antrenorul să obțină pe teren?

Atunci când o echipă nu a înscris în șase meciuri, ultimul lucru de care are nevoie este să fie lăsați deoparte jucători care au arătat că pot aduce creativitate, energie și soluții ofensive", a mai scris sursa citată.

Cum a explicat Charalambous forma groaznică a lui Levadiakos

La scurt timp după fluierul final, cipriotul a spuscă îl îngrijorează enorm ultimele rezultate, însă nu a vorbit despre o despărțire. Elias Charalambous a ținut să amintească că echipa își creează ocazii, acesta fiind aspectul pozitiv din acest start de stagiune.

„Nu am marcat niciun gol. Ne creăm ocazii în fiecare meci, dar ne lipsește ceva în ultima treime. Dacă nu ne-am crea ocazii, aș spune că acolo este problema. Și înainte ca adversarul să rămână în zece oameni, am avut ocazii. După eliminare, spațiile s-au deschis, am încercat, am făcut totul bine, dar dacă nu marchezi, rezultatul nu vine.

Mă îngrijorează enorm. Încercăm să lucrăm la construcție, la finalizare. Să fie oare presiunea? Stresul? Nu știu. Nu caut scuze. Trebuie să ne dăm seama ce nu funcționează. Nu am ce să le reproșez băieților, pentru că muncim și încercăm, dar când nu marchezi....”, a declarat Elias Charalambous, citat de presa din Grecia.

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