Amenințat cu demiterea în cazul în care nu câștigă nici partida de sâmbătă cu ultima clasată Volos, Elias Charalambous a obținut doar o remiză, scor 0-0. Rezultatul este cu atât mai dezamăgitor cu cât Levadiakos a jucat în inferioritate numerică din minutul 28 și până în minutul 84.

Grecii cer demiterea lui Elias Charalambous de la Levadiakos

Cu Octavian Popescu și Alexandru Pantea titulari, Levadiakos a fost echipa mult mai periculoasă, însă nu a reușit să deblocheze tabela. Echipa lui Charalambous e penultima în Grecia, cu două puncte în șapte etape, niciun gol marcat și 11 primite.

Charalambous a devenit tot mai criticat în presa locală. Publicația locală Nea tis Viotias a scris după 0-0 cu Volos: "Charalambous, pleacă acasă! E nevoie de un șoc urgent la echipă. Șapte meciuri fără gol marcat, cu doar două puncte, reprezintă un record negativ istoric și un antrenor care nu poate găsi vreo soluție. Demiterea lui Charalambous pare singura variantă acum".

"Pentru orice naufragiu există responsabili. În acest caz, cea mai mare responsabilitate îi revine omului de pe bancă, Elias Charalambous. Remiza dezamăgitoare cu Volos nu a fost numai o nouă ocazie ratată de a obține prima victorie, ci și cea mai clară dovadă că acest antrenor nu a reușit să găsească cheia pentru a pune în valoare potențialul echipei sale. Și partea cea mai gravă? Pe măsură ce trec etapele, pare tot mai mult că nici măcar el nu știe unde se află această cheie", au mai scris grecii.