Cel mai neasteptat transfer facut in 2019! Au dat 35 de milioane pe un jucator care a marcat 5 goluri din vara! Afacere SOCANTA pe piata transferurilor

Shoya Nakajima a devenit cel mai scump fotbalist asiatic transferat vreodata dupa plecarea la Al Duhail!

Japonezul de 24 de ani a fost cumparat de liderul din Qatar pentru nu mai putin de 35 de milioane de euro de la Portimonense!

Nakajima a marcat 5 goluri de la startul sezonului si se afla in al doilea an de contract cu Portimonense!

Tot la Al Duhail a ajuns in aceasta iarna si Benatia de la Juventus pentru 8 milioane de euro. Al Duhail e pe 2 in Qatar, cu doua puncte sub liderul Al Sadd dupa 15 etape.