Cum se pregateste Qatar pentru Cupa Mondiala: taxa de 100% pentru alcool! Cat va costa o bere pe durata Campionatului Mondial

Qatar, tara care va gazdui Cupa Mondiala in 2022, introduce o taxa de 100% pentru alcool din 1 ianuarie, a confirmat luni un oficial guvernamental, relatează AFP marti.

Introducerea acestei taxe indirecte survine la doar cateva saptamani după anuntarea de catre Doha a unei noi "taxe selective" pentru produsele nocive, intre care "o taxa de 100% pentru tutun si derivatele sale, precum si pentru bauturi energizante, si o taxa de 50% pentru bauturile dulci".

Qatar Distribution Company, distribuitor unic de alcool in aceasta mica tara conservatoare din Golf, a publicat luni o lista cu noile preturi pentru bere, vin si bauturi spirtoase, anuntand introducerea unui "drept de acciza" (taxă indirecta) de 100%.

Lista a fost impartasita pe scara larga pe retelele sociale, preturile dublandu-se peste noapte. De exemplu, un bax de 24 de doze de bere va costa 384 de riali (92 euro).

Intrebat daca documentul este autentic, un purtator de cuvant al guvernului a declarat pentru AFP ca a este "corect".

Achizitionarea de bauturi alcoolice este legala in Qatar cu conditia de a obtine un permis special si pot fi consumate in baruri, cluburi, hoteluri care dispun de licenta, dar nu in spatiul public.

Organizatorii Cupei Mondiale din 2022 au indicat deja ca alcoolul va fi disponibil pentru fani in spatiile prevazute in acest scop, dar ca va fi interzis in spatiile publice.

sursa: Agerpres