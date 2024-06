EURO 2024 a debutat vineri, 14 iunie, de la ora 22:00, cu meciul naționalei Germaniei împotriva selecționatei Scoția. La capătul celor 90 de minute, reprezentativa nemților s-a impus cu 5-1.

TOP 3 favorite să câștige EURO 2024. Cine e surpriza

De atunci, au urmat meciuri spectaculoase la EURO. Printre acestea se numără și cele trei jocuri ale României din faza grupelor: 3-0 vs. Ucraina, 0-2 vs. Belgia și 1-1 vs. Slovacia, care ne-au adus accederea în optimile turneului final.

Publicația britanică GOAL susține că Spania este favorită să câștige EURO 2024, prin prisma bunelor evoluții și a celor trei victorii din faza grupelor: ”E singura echipă cu un procentaj de 100% al victoriilor”, punctează englezii.

Pe locul doi în clasamentul GOAL se află Austria: ”Nu putem uita de ea. Majoritatea naționalelor nu a jucat cu aceeași intensitate sau simț al aventurii, iar prin câștigarea Grupei D, cea mai dură din turneu, reprezentativa e acum o țintă legitimă”.

Iar pe trei, GOAL a clasat chiar naționala Angliei, sugerând că ”nu a fost rea, ci doar plictisitoare”.

Programul optimilor EURO 2024

Elveția - Italia, sâmbătă, 19:00

Germania - Danemarca, sâmbătă, 22:00

Anglia - Slovacia, duminică, 19:00

Spania - Georgia, duminică, 22:00

Franța - Belgia, luni, 19:00

Portugalia - Slovenia , luni, 22:00

România - Olanda, marți, 19:00

Austria - Turcia , marți, 22:00

Toate meciurile din optimile EURO 2024 se văd la Pro TV și pe VOYO! România - Olanda se va desfășura pe ”Allianz Arena” din Munchen, stadionul pe care tricolorii au tăvălit naționala Ucrainei în debutul EURO 2024.