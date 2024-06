George Pușcaș a acordat un interviu pentru FRF în care a vorbit despre performanța obținută de tricolori la EURO 2024.

George Pușcaș: ”Încă putem să mai scriem istorie la EURO 2024!”

Atacantul echipei naționale a mărturisit că încă nu realizează importanța calificării în optimile de finală, însă a recunoscut că este o performanță uriașă pentru România, mai ales că aceasta a venit într-un moment în care nimeni nu se aștepta.

Pușcaș a vorbit despre presiunea din vestiarul echipei naționale și a subliniat că tricolorii trebuie să transforme acea presiune într-un avantaj pe teren, mai ales că și la meciul cu Olanda vor fi susținuți de mii de fani români, așa cum s-a întâmplat la fiecare meci din grupe.

”A fost o emoție de nedescris, pentru că ceea ce am reușit să realizăm este ceva imens, probabil nici nu realizăm încă în totalitate. Vom realiza abia peste puțin timp, poate ani, când această calificare va fi istorică, așa cum este deja, ne vom bucura îndeajuns atunci când vom avea mai mult timp liber la dispoziție. Încă avem treabă și încă avem o misiune de completat și sper să o facem bine.

Nici nu era nevoie de multe cuvinte spuse între noi, pentru că privirile noastre și bucuria de după meci din vestiar, celebrarea și tot ce s-a întâmplat a lăsat de înțeles că ce am făcut a fost ceva imens. Nu mai era nevoie de cuvinte pentru că feeling-ul pe care l-am avut și energiile noastre s-au unit și ne-am dat seama că se întâmplă ceva mare.

La noi nivelul este mereu nou, pentru că tot ce am făcut până acum a fost ceva unic. Fiecare nivel la care am ajuns a fost special, a fost pentru prima dată când ne-am calificat de pe primul loc, ceva istoric și încă putem scrie istorie. Acest meci are o importanță maximă, cu intensitate și cu o presiune la care ar trebui să răspundem foarte pregătiți, prezenți și conștienți de momentul în care ne aflăm. Presiunea a fost de la bun început și va fi mereu pe echipa națională. Nu cred că există un nivel mic sau mai mare de presiune. Cred că a fost o presiune continuă, nu doar la noi, cred că presiune va fi mereu oriunde vei performa și vei juca. Nu ar trebui să fie o presiune mai mare. Din contră, ar trebui să ne bucurăm de moment și să realizăm că tot ceea ce se întâmplă s-a creat pentru că noi am construit drumul acesta. Presiunea asta trebuie să o aducem în favoarea noastră, fanii s-au adunat într-un număr mare, trebuie să profităm de căldura și de suportul lor, care ne pot duce către cele mai înalte culmi.

Mă bucură ceea ce s-a spus, toate cuvintele bune și toate cuvintele rele care s-au scris despre mine, pentru că doar așa putem răspunde pe teren. Ar trebui să ne gândim la performanța pe care am făcut-o și la ceea ce ne așteaptă în viitor. Ceea ce a zis Mister sunt cuvinte puternice, pentru că românul se regăsește în multe momente din ceea ce noi am trăit și cred că fotbalul unește cumva poporul nostru. Când avem performanțe, românul se simte mândru că naționala câștigă. Asta ne bucură foarte mult și suntem cumva responsabili și de fericirea lor. Sper să aibă parte de cât mai multe bucurii.

Pot să spun că mulțumită lui Dumnezeu am ajuns aici. Poporul nostru este foarte credincios și cred că tot ceea ce s-a întâmplat a fost și datorită faptului că am avut o credință mare. Toată energia acumulată și toate rugăciunile românilor, pentru că am văzut multe videoclipuri în care lumea se ruga cu multă ardoare. Pe mine m-au marcat momentele alea și vreau să îi aducem mulțumire și lui Dumnezeu. Nu trebuie să neglijăm munca depusă, începând de la staff-ul tehnic, la fiecare jucător care a contribuit la orice acțiune, fiecare și-a adus aportul ca să se producă această calificare importantă.

Succesul meu este mândria țării mele, mândria românilor. Eu simt că am succes. Văd zâmbetele românilor, văd fericirea, văd aprecierea oamenilor, asta mă face fericit. Succesul meu este să fiu împreună cu colegii mei zi de zi, să mă bucur de această experiență și să fiu recunoscător că mi s-a dat să trăiesc asta”, a spus George Pușcaș într-un interviu acordat FRF.

Întrebat dacă se teme de meciul cu Olanda, George Pușcaș a mărturisit că nici nu se pune problema de frică, iar în partica contra ”Portocalei Mecanice”, tricolorii vor intra mai motivați ca niciodată și își vor juca șansa calificării în sferturile de finală până la capăt.

”Nu poate să fie o normalitate când câștigi grupa în calificări, la European, nu e o normalitate, e un succes enorm, ar trebui să ne bucurăm de el, dar nu ar trebui să ne mulțumim cu ceea ce se întâmplă momentan. Următoarele generații să poată lua exemplu de la ceea ce se produce în momentul de față și să știe că se poate și mai bine.

Mentalitatea noastră va rămâne aceeași, nu ar trebui să mai fie loc de schimbări, noi am continuat cu aceeași mentalitate cu care am pornit din calificări, continuăm cu aceleași prestații, aceleași rezultate și multe de schimbat nu sunt. Suntem într-un moment în care avem încredere în noi, în grup, ar trebui să fim cât mai productivi, iar ceea ce se va întâmpla să fie rezultatul a ceea ce producem noi zi de zi. Nu ne este teamă, nu e vorba de teamă, ar trebui să fie o mândrie că jucăm un meci al eliminării într-un European și este care pe care, nu este nicio teamă, este doar recunoștința care ne face să împingem cât mai mult echipa și să ajungem cât mai departe posibil”, a mai spus Pușcaș.