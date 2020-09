Atac BRUTAL asupra surorilor unui star de la Manchester City! Ce au patit tinerele in propriul salon de infrumusetare

O banda de hoti le-a agresat pe surorile lui Riyad Mahrez.

Cele doua surori ale lui Riyad Mahrez de la Manchester City au fost batute in salon de infrumusetare. Ines si Douyna au fost agresate de o banda de 12 hoti care au spart produsele de infrumusetare dupa ce un client a refuzat sa plateasca pentru tratament la magazinul din Paris, conform The Sun.

Douyna, care a fost prinsa de gat, a spus ca este posibil sa fi fost vizata din cauza faptului ca fratele lor este fotbalist:

"Am fost toti socati si traumatizati. Nu stiu de ce s-a intamplat acest lucru si ar putea fi pentru ca suntem surorile. . . (Riyad Mahrez)".

Douyna a spus ca problemele au inceput atunci cand o clienta a primit tratament de infrumusetare, dar nu a platit.

"In cateva secunde, trei masini au ajuns in fata salonului. Baietii acestia au iesit si apoi au intrat in magazin, si au inceput sa ne atace.

Strigau si jigneau pe toata lumea. Au aruncat lucruri pe jos si au actionat fara mila. Unul a incercat sa ma sugrume, in timp ce altul a lovit-o cu piciorul în piciorul surorii mele", a explicat Douyna, sora lui Riyad Mahrez.

Momentan nu s-a aflat daca s-a furat ceva dupa acest atac.

Riyad Mahrez nu a putut sa-si viziteze surorile dupa ce au fost atacate, deoarece el este infectat cu Covid-19.