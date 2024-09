Carlo Ancelotti sare în apărarea lui Rodrygo după ce fotbalistul a ratat lista finală pentru Balonul de Aur

Printre cei 30 de jucători nominalizați pentru cel mai râvnit trofeu individual nu se regăsește Rodrygo, starul de 110 milioane de euro al celor de la Real Madrid.

Brazilianul a făcut stagiunea precedentă o figură frumoasă atât la echipa galacticilor, cât și pentru naționala sa. Totuși, nu a fost inclus în cursa pentru Balonul de Aur.

Carlo Ancelotti, antrenorul grupării ”blanco”, a indicat faptul că Rodrygo, fără dubii, ar fi trebuit să facă parte din lista respectivă și a semnalat că fotbalistul e supărat pentru cele întâmplate.

”Cu siguranță, Rodrygo trebuia să fie printre nominalizații la Balonul de Aur, fără dubii! Îi înțeleg supărarea, are dreptate. Pentru mine e important ca un jucător să nu aibă probleme”, a spus Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

