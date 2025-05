"Am încercat să aflăm dacă Lewis a fost mai rapid sau dacă a fost doar datorită DRS. Ne-a luat aproximativ un tur şi jumătate să luăm o decizie. Apoi am aplicat regula de echipă şi am făcut schimb de poziţii", a explicat şeful Scuderiei, potrivit news.ro.

„Am avut o discuţie cu Lewis şi a fost mult mai relaxat”, a adăugat el. "Pot înţelege frustrarea piloţilor din maşină pentru că vor să câştige, dar la sfârşitul zilei, am luat decizia corectă pentru echipă. Nu văd deloc ceea ce s-a întâmplat astăzi (duminică) ca pe o problemă", a conchis Vasseur.