Carlo Ancelotti, după Supercupa Europei: "Mai aveți vreun dubiu despre cine va câștiga Balonul de Aur?"

Golurile formației antrenate de Carlo Ancelotti au fost marcate de David Alaba, în minutul 37, și Karim Benzema, în minutul 65. Real Madrid a cucerit astfel a cincea Supercupă a Europei.

Karim Benzema a făcut un nou meci mare și a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid. Francezul l-a depășit pe legendarul Raul Gonzalez, a ajuns la 324 de reușite pentru formația blanco, iar Cristiano Ronaldo (450) rămâne singurul deasupra sa.

La finalul partidei, Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a avut un discurs categoric, spunând că Balonul de Aur ar trebui să fie câștigat în acest an de Karim Benzema.

"Benzema este un jucător foarte important, e un lider de echipă. A marcat foarte multe goluri. A terminat sezonul bine, iar acum se îndreaptă către Balonul de Aur. Mai aveți vreun dubiu despre cine îl va câștiga? Eu cred că nu mai are nimeni îndoieli", a spus Carlo Ancelotti, imediat după meci, potrivit Marca.

Sezonul 2021/2022 a fost cel mai bun din cariera lui Karim Benzema. Francezul a marcat 44 de goluri și a oferit 15 pase decisive în cele 46 de meciuri jucate și a reușit să câștige Liga Campionilor, campionatul în La Liga și titlul de golgheter al Spaniei, cu 27 de reușite.

Deținătorul Balonului de Aur este Lionel Messi. În 2021, Karim Benzema a încheiat pe locul 4 în cursa pentru prestigiosul trofeu, în spatele lui Messi, Robert Lewandowski și Jorginho.

324 - Karim Benzema ???????? has become @realmadrid's second all-time top scorer in all competitions with 324 goals, surpassing Raúl González Blanco ???????? (323). Only Cristiano Ronaldo ???????? (450) has scored more than the Frenchman with The Whites. Myth. pic.twitter.com/DT4NsHHJDp