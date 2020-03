Cand mai jucam fotbal in Romania? Anuntul de ultima ora al UEFA. Ce masuri se iau la nivel european

UEFA ia in calcul noi masuri pentru restul sezonului.

Forul european a invitat intr-o videoconferinta, care va avea loc pe 1 aprilie, pe toti secretarii generali ai celor 55 de federatii afiliate pentru a prezenta o noua actualizare privind masurile pe care le-au luat cele doua grupuri de lucru alcatuite in urma cu doua saptamani. In plus, se va discuta posibilitatea unei noi planificari a meciurilor pentru restul sezonului.

Intalnirea va analiza, de asemenea, evolutia comeptitiilor din fiecare tara, precum si cele la nivelul echipelor nationale.

Una dintre probleme, daca sezonul se va prelungi prea mult, o reprezinta contractele unor jucator care expira pe 30 iunie, acestia fiind in imposibilitatea sa mai evolueze dupa aceasta data daca nu semneaza noi intelegeri.

Amintim ca UEFA a mutat EURO 2020 in 2021 si a impins datele de disputare ale finalelor Europa League si Champions League cu o luna mai tarziu pentru a da timp campionatelor interne sa se organizeze si sa duce sezonul la bun sfarsit.

Intr-un interviu acordat recent, Aleksander Ceferin, seful UEFA, a declarat ca daca nu se va juca pana la finalul lunii iunie, atunci sezonul actual este compromis.