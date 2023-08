Argentinianul Lionel Messi îşi va face debutul în Major League Soccer (MLS), liga profesionistă nord-americană de fotbal, în data de 26 august, când noua sa echipă, Inter Miami, va juca în deplasare cu formaţia New York Red Bulls, informează EFE.

Iniţial, Inter Miami trebuia să evolueze pe 20 august, pe teren propriu, în compania echipei Charlotte FC, însă meciul a fost amânat de MLS din cauza participării la Leagues Cup, competiţia care reuneşte cluburi din America de Nord şi Mexic.

Messi este marele protagonist al Leagues Cup, aflată la ediţia sa inaugurală, căpitanul selecţionatei Argentinei marcând şapte goluri în patru meciuri disputate pentru Inter Miami.

Gruparea din Florida, care i-a mai recrutat în această vară pe spanioli Jordi Alba şi Sergio Busquets, foşti colegi cu Messi la FC Barcelona, este calificată în sferturile de finală ale Leagues Cup, urmând să înfrunte vineri formaţia Charlotte FC.

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match ????????#DALvMIA | 0-1 | ???? #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g