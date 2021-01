Camuflarea perfecta nu exis...:) Jucatorii NU S-AU MAI VAZUT pe teren din cauza zapezii! Imagini incredibile din Turcia

Basaksehir a remizat cu Sivasspor in ultima etapa, 1-1.

Campioana en-titre din Turcia a primit-o pe Sivasspor in etapa cu numarul nouasprezece din Super Lig, insa nu a reusit sa se impuna.

Meciul nu a fost unul spectaculos, insa imaginile cu jucatorii lui Sivasspor au devenit rapid virale. Oaspetii au jucat intr-un echipament complet alb, dar nu se asteptau ca in timpul meciului sa inceapa ninsoarea.



Terenul a fost acoperit in totalitate de zapada, iar jucatorii lui Sivasspor s-au pierdut in marea de alb in care s-a transformat gazonul. Imaginile au devenit complet virale, fotbalistii abia putand sa fie identificati pe teren.

In ciuda conditiilor meteo, meciul s-a jucat pana la final. In etapa urmatoare, Basaksehir va juca impotriva lui Kayserispor, echipa lui Dan Petrescu.