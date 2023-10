Afectat de o accidentare la umăr suferită în luna aprilie, Deac a ratat finalul sezonului trecut din Liga 1, iar stagiunea actuală, sub comanda lui Andrea Mandorlini, a început-o într-o manieră inedită, cu mai multe meciuri din postura de rezervă neutilizată.

Ciprian Deac: "Mă apasă presiunea retragerii. E clar că la CFR Cluj îmi voi încheia cariera"

Refăcut după problemele medicale, decarul din Gruia a redevenit tiular la CFR Cluj, însă recunoaște că gândul retragerii îl apasă. Deac este convins că nu va mai exista o altă echipă în cariera sa.

"Întrebarea asta cred că o aud în fiecare zi (n.r - cât poate să mai joace). Eu mai am contract până la anul, mă simt bine. Atât timp cât staff-ul tehnic are nevoie de mine, voi juca cu mare plăcere. Încă nu mă gândesc la retragere. E clar că mă apasă această presiune pentru că va veni momentul și încerc să îl amân cât de mult pot.

Așa mi-aș dori (n.r - să se retragă de la CFR Cluj). Aici am debutat în Liga 1 și mi-ar plăcea foarte mult ca aici să-mi închei cariera. E clar că aici îmi voi încheia cariera, nu mai vreau să plec în altă parte. M-am atașat foarte mult de acest club, de familia CFR", a spus Ciprian Deac, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

Ciprian Deac: "Am un metal la genunchi și umăr. La aeroport am emoții"

La 37 de ani, Ciprian Deac arată impecabil din punct de vedere fizic, iar în interviul acordat a explicat cum arată o zi din viața sa și a vorbit despre numeroasele accidentări suferite în carieră.

"Încerc foarte mult să am grijă de mine. Mă trezesc de foarte dimineață, ajung primul la stadion. Îmi fac eu programul, care durează o oră și 30 de minute, o oră și 45 de minute. După care urmează antrenamentul și mai rămân cam 30 de minute la sală. Apoi vine partea de recuperare. Vin la 8 la stadion și plec la 3-4 după-masă.

Chiar am calculat, undeva la peste doi ani nu am putut juca din cauza accidentărilor. Cred că doar umărul drept a scăpat neoperat. În rest, peste tot, dar asta face parte din această meserie. Mi-am asumat de la început. Sportul de performanță e o uzură foarte mare și sunt conștient de ce mă va aștepta după ce mă voi retrage. Am făcut ce mi-a plăcut și nu regret nimic.

Am la piciorul drept un metal, o agrafă cu un șurub. La umărul stâng, la fel. Pot să zic că am emoții când mă duc la aeroport și trebuie să trec", a mai spus Deac.