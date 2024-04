Bye, Rangers! Ianis Hagi s-ar fi înțeles deja cu noua echipă și va juca în Champions League: „Acord total!”

Românul nu s-a impus la Deportivo Alavés, unde a jucat doar 53 de minute în 2024. Ianis a fost rezervă neutilizată în ultimele trei meciuri ale bascilor și se pregătește să schimbe aerul după Campionatul European.

Rangers, clubul de care aparține Hagi Jr., pare să nu îl ia în calcul pentru stagiunea următoarea. În acest context, Ianis Hagi o va lua pe urmele tatălui său și se va transfera în Turcia, la Galatasaray.

„Galatasaray a ajuns la un acord total pentru a semna cu Ianis Hagi, mijlocașul de 25 de ani al lui Rangers”, scrie contul de Twitter All Transfer. Sursa citată adaugă că turcii și scoțienii mai au de stabilit suma de transfer.

Ianis Hagi este așteptat înapoi la Glasgow, imediat după ce îi va expira împrumutul la Alavés. Apoi, românul ar putea pleca spre Turcia, odată ce cluburile se vor pune de acord în privința tuturor detaliilor.

????Galatasaray SK have reached full agreement to sign 25y/o Romania — Rangers midfielder Ianis Hagi. #GalatasaraySK #Gala #Galatasaray

Hagi on loan with La Liga club Depoativo Alaves until end of season. #Transfer

Turkish giant giant and Rangers we work to secure transfer fees… pic.twitter.com/kVfUhbNTG5