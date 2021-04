BREAKING NEWS! Se apropie sfarsitul fotbalului asa cum il cunoastem! Marile cluburi din Europa au facut urmatorul pas spre infiintarea unei noi competitii!

Marile cluburi ale Europei sunt hotarate sa faca o adevarata revolutie in fotbal.

S-a vorbit foarte mult in ultimii doi ani despre faptul ca mai multe cluburi europene dintre cele mai importante doresc sa se rupa de UEFA si sa isi formeze propria lor competitie.

Motivul pentru care vor asta este reprezentat de faptul ca ar putea sa atraga mult mai multi bani din sponsorizari si din drepturile de televizare decat atrage in acest moment UEFA Champions League.

Si se pare ca planul lor prinde din ce in ce mai mult contur. Potrivit New York Times, reprezentantii mai multor cluburi, printre care se numara Juventus, Manchester United, Liverpool si Real Madrid, au avut o intalnire si au cazut de acord in principiu, urmand sa se faca si un anunt oficial in acest sens.

Conform sursei citate, cel putin 12 cluburi importante din Europa si-au aratat interesul de a face parte din aceasta noua competitie, inclusiv 6 cluburi importante din Anglia, 3 din Spania si 3 din Italia.

Cluburile implicate au incercat sa le atraga in proiect si pe Bayern Munchen si Borussia Dortmund, insa pentru un moment cele doua rivale din Germania nu au vrut sa deschida nicio discutie momentan.