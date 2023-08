Ajax a anunțat oficial transferul lui Mikautadze. Atacantul din Georgia a semnat un contract pe cinci sezoane, după ce formațai din Eredivisie a plătit 16 milioane de euro pentru transferul său. Suma totală a mutării poate ajunge la 19 milioane de euro, în funcție de bonusuri.

Georges Mikautadze poate deveni astfel cel mai scump jucător vândut vreodată de Metz. Precedentul record era de ținut de Ismail Sarr, cedat la Rennes, pentru 17 milioane de euro, în 2017.

Internaționalul georgian a fost decisiv la promovarea echipei lui Laszlo Boloni în sezonul trecut. Georges Mikautadze a marcat 24 de goluri și a oferit 9 pase decisive în cele 40 de meciuri disputate în Ligue 2.

Fostul elev al lui Laszlo Boloni începuse bine și actualul sezon din Ligue 1, cu două goluri marcate în primele trei etape.

