BALONUL DE AUR 2021 | Moment emoționant pentru Messi! Surpriza pregătită de organizatorii France Football

Jucătorul lui Paris Saint-Germain a reușit să își adjudece al șaptelea trofeu al carierei, fiind ales în detrimentul lui Robert Lewandowski, văzut ca principal favorit datorită reușitelor sale. Messi a urcat pe scena Theatre du Chatelet, după ce la gală a fost însoțit de soție și cei trei copii.

În sală s-a aflat și bunul său prieten, Luis Suarez, cel care i-a adus trofeul lui Leo Messi. Organizatorii evenimentului i-au pregătit și o surpriză acestuia, iar după mai multe imagini proiectate cu parcursul său din sezonul trecut, a apărut o transmisiune în direct a Turnului Eiffel, luminat special pentru el, iar pe un perete alăturat era proiectat numele său.

When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR