BALONUL DE AUR 2021 | Messi a dezvăluit motivele pentru care a câștigat mult râvnitul trofeu: „Am avut un an bun cu Barca!”

Superstarul argentinian și-a trecut în palmares al șaptelea astfel de trofeu, fiind și deținătorul celor mai multe distincții de acest gen. Messi a fost votat în detrimentul lui Robert Lewandowski, cel care a ieșit pe a doua poziție, obținând cu 33 de puncte mai puțin decât fotbalistul lui Paris Saint-Germain.

Trofeul câștigat de Messi a fost contestat, atacantul lui Bayern văzut principalul favorit în contextul reușitelor sale din sezonul trecut. Argentinianul a vorbit la conferința de presă de la finalul ceremoniei de premiere despre recordul pe care l-a doborât, dar și despre alte subiecte, dezvăluind și care crede că este motivul pentru care a câștigat încă o dată trofeul.

Lionel Messi: „Cred că am avut un an bun cu Barca!”

„Cred că am avut un an bun cu Barca, în ciuda faptului că nu am câștigat Champions League sau campionatul. Am luptat până a final pentru campionat și am câștigat Cupa Spaniei. Faptul că am câștigat Copa America a fost important în câștigarea acestui nou Balon de Aur. Este o mândrie să fiu primul jucător de la Paris Saint-Germain care îl câștigă. Este special pentru că am făcut asta întotdeauna la Barcelona și să reușesc asta la Paris, în orașul în care locuiesc, e special!

Trofeul acesta este special pentru că la cele anterioare rămâneam mereu cu senzația că îmi lipsește ceva, că nu mi-am îndeplinit obiectivele cu naționala. Nu am reușit până în iunie. În acest sens a fost special, îmi dă putere pentru această nouă etapă din viața mea”, a declarat Messi citat de Mundo Deportivo.

Declarațiile lui Leo Messi din conferință

- despre Robert Lewandowski: „Cred că Lewandowski a făcut un sezon mare. E un fotbalist care se autodepășește în fiecare an, care înscrie cu ușurință goluri. A primit trofeul pentru 'Atacantul anului' și cred că poate să se lupte în anul care va veni la Balonul de Aur”.

- despre recordul său: „Nu știu dacă mi se va depăși recordul. Întotdeauna există persoane care fac asta, pentru asta sunt reperele. Șapte este o cifră impresionantă. Sunt extrem de fericit să fiu la Paris, să lupt din nou pentru toate trofeele. Cum am spus de Lewandowski, Salah are multe oportunități pentru că dovedește în fiecare an cum este ca jucător. De foarte mult timp joacă la un nivel spectaculos, s-a aflat printre cei mai buni și va fi din nou!”

- despre suferința legată de națională: „Nu știu dacă s-a meritat. Mi-ar fi plăcut să câștig cele două finale anterioare de Copa America înainte de cea de pe Maracana, dar și Mondialul din Brazilia. Am primit multe critici, însă nu m-am dat bătut pentru că am simțit că nu puteam să îmi închei cariera fără să câștig ceva cu naționala. Sunt fericit că pot, în sfârșit, să împărtășesc asta cu compatrioții noștri.

Sunt încântat că Balonul de Aur rămâne în Argentina. Acesta este al tuturor, chiar dacă e un trofeu individual. Fără Copa America nu ar fi fost același rezultat. La națională am fost bine, uniți cu toții, nu am fost așa de mult timp, am sărbătorit trofeul așa cum meritam în acești ani, și ne rămâne timp să creștem până la Mondialul din Qatar. Există naționale puternice și nu suntem la înălțimea unora dintre ele, însă vom face tot posibilul să ne luptăm pentru Mondial”.

- despre al optulea Balon de Aur: „Nu mă gândesc la al optulea. Cele mai importante sunt premiile colective. Întotdeauna mă gândesc la obiectivele de grup. Mă adaptez la noul club și la noul oraș, sunt fericit să trăiesc astfel de momente. Îmi dă forță pentru noua etapă din viața mea. Suntem fericiți cu vestiarul în care se află cei mai buni din lume. Cu timpul vom devenim mai buni și vom lupta pentru tot”.