Baloanele de Aur la Messi, punctele la Ronaldo! Deși argentinianul are cele mai multe trofee, atacantul portughez are cele mai multe puncte din istorie

Superstarul argentinian este jucătorul care a reușit să strângă cele mai multe astfel de distincții până în prezent. Messi i-a luat fața lui Robert Lewandowski în gala de luni seară, după ce a obținut cu 33 de puncte mai multe decât atacantul lui Bayern Munchen.

Deși are cele mai multe trofee din istorie, Lionel Messi nu este însă jucătorul care a acumulat cele mai multe puncte. Rivalul său, Cristiano Ronaldo, cel care are în palmares 5 Baloane de Aur, care însă s-a clasat pe locul 6 în acest an, este jucătorul cu cele mai multe puncte strânse. Este pentru prima dată în 11 ani când Cristiano Ronaldo nu prinde Top 3 la Balonul de Aur.

Ultimul trofeu câștigat de atacantul portughez a fost în 2017, iar pentru cele cinci Baloane de Aur, Ronaldo a strâns un total de 3 781 de puncte. De cealaltă parte, Leo Messi are cu 200 de puncte mai puține, totalul său ridicându-se la 3 574.

Clasament final Balonul de Aur 2021

1. Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona, Paris-SG), 613 puncte

2. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munich), 580 puncte

3. Jorginho (Italia, Chelsea), 460 puncte

4. Karim Benzema (Franția, Real Madrid), 239 puncte

5. N'Golo Kanté (Franția, Chelsea), 186 puncte

6. Cristiano Ronaldo (Portugalia, Juventus Torino, Manchester United, 178 puncte

7. Mohamed Salah (Egipt, Liverpool), 121 puncte

8. Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City), 73 puncte

9. Kylian Mbappe (Franția, Paris-SG), 58 puncte

10. Gianluigi Donnarumma (Italia, AC Milan, Paris-SG), 36 puncte