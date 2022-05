Aubameyang și-a anunțat retragerea! ”Voi păstra multe amintiri frumoase”

Pierre-Emerick Aubameyang, atacantul echipei FC Barcelona, şi-a anunţat retragerea din selecţionata Gabonului, printr-o scrisoare transmisă Federaţiei de fotbal din această ţară.

”După 13 ani de mândrie de a-mi reprezenta ţara, vă anunţ că îmi închei cariera internaţională. Vreau să mulţumesc poporului gabonez şi tuturor celor care m-au susţinut, atât în momentele bune, cât şi în cele rele.

Voi păstra multe amintiri frumoase, precum ziua în care mi-am făcut debutul sau ziua în care m-am întors din Nigeria cu Balonul de Aur african. Iar faptul că le-am împărtăşit cu toţi oamenii a fost un moment de neuitat”, a scris fotbalistul în scrisoarea adresată federaţiei.

În vârstă de 32 de ani, Aubameyang a marcat 30 de goluri şi 72 de meciuri disputate pentru naţionala ţării sale, în care şi-a făcut debutul în 2009, fiind golgheterul all-time al Gabonului.

El este, de asemenea, autorul primului gol din istoria Gabonului la Jocurile Olimpice, în 2012, la Londra, reaminteşte cotidianul Daily Mirror.

Aubameyang nu a putut evolua pentru naţionala Gabonului la Cupa Africii pe Naţiuni, la începutul acestui an, fiind testat pozitiv la Covid-19 înaintea primului meci. El s-a întors ulterior la Londra, unde a fost supus unor teste medicale suplimentare, după ce a fost diagnosticat cu "leziuni cardiace", însă totul a fost doar o alarmă falsă.

Pierre-Emerick Aubameyang s-a transferat la jumătatea acestui sezon de la Arsenal Londra la FC Barcelona, pentru care a marcat 13 goluri în 22 de meciuri disputate.

