Au pacalit casele de pariuri! Doua echipe regionale din Ucraina au declarat ca meciul s-a terminat 4-1, desi partida nu s-a disputat niciodata

Un caz special s-a petrecut intr-o liga inferioara din Ucraina.

Pandemia de coronavirus a afectat grav si casele de pariuri, care in lipsa meciurilor din campionatele tari ale lumii, au inclus in oferte meciuri ale unor echipe de care nu a auzit mai nimeni. Este vorba de o partida din Cupa Azov, dintre Lozovatka si Melitopolski Chereshny, incheiata 4-1, potrivit rezultatelor comunicate bookmakerilor.

Totul a parut normal, pana cand antrenorul oaspetilor s-a dat de gol. Se pare ca meciul s-a jucat niciodata, iar rezultatul a fost comunicat catre casele de pariuri de o persoana nedescoperita pana in prezent, informeaza presa din Letonia.

"Toti fotbalistii nostri se afla in carantina. Nu avem legatura cu cotele la pariuri", a declarat antrenorul lui Melitopolski Chereshny.

"E incredibil ce au facut. Deocamdata nu stim cine a trimis datele despre meci la casele de pariuri. Dar am realizat ca ceva nu e in regula si am inceput o investigatie. Am fost socati. Frauda a afectat multi pariori din lume", a fost mesajul presedintelui Comisie de Etica si Fair-Play din cadrul Federatiei Ucrainiene.

