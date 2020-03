Au ignorat pandemia si au dat o lovitura financiara! Cum profita de aceasta perioada singura tara din Europa in care se joaca fotbal

Perioada de criza provocata de coronavirus a afectat serios fotbalul.

Pandemia de Covid-19 a dus la suspendarea tutoror campionatelor de fotbal din Europa, cu exceptia celui din Belarus. In aceasta tara s-au inregistrat pana acum 94 de cazuri de infectare cu virusul provenit din China.

Astfel, Belarus profita de aceasta situatie si da o lovitura financiara. Federatia a vandut drepturile TV pentru liga nationala de fotbal in zece tari, anunta The Guardian. Printre cumparatori se afla Rusia, India si Israel. Doua etape s-au disputat pana acum in campionatul din Belarus.

Presedintele Alexander Lukashenk a declarat ca nu exista nicio intentie de a suspenda fotbalul. El a disputat in acest weekend un meci de hochei, pentru a da un exemplu.

