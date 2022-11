Atât a așteptat. Antonio Cassano îl face praf pe Ronaldo: "Ți-a venit timpul, joacă la Mondial și gata!"

În ultimii ani, Cassano a fost autorul unor declarații acide la adresa lui Ronaldo, transmițându-i portughezului că trebuie să își încheie cariera sau să îi mulțumească lui Karim Benzema pentru că a jucat cu el la Real Madrid și l-a ajutat să marcheze atât de multe goluri.

Antonio Cassano, un nou discurs dur la adresa lui Cristiano Ronaldo

Fostul internațional italian spune că Ronaldo are "un orgoliu disproporționat", iar CR7 nu își dă seama că nu mai poate juca la cel mai înalt nivel.

"Eu am mai spus că Ronaldo trebuie să îi mulțumească lui Karim Benzema. Recent, Benzema a oferit un interviu despre Balonul de Aur și a fost întrebat dacă a fost felicitat și de Ronaldo. Știți ce a spus Benzema? Că a primit multe mesaje din toată lumea, mai puțin de la Cristiano Ronaldo. Asta arată că are un orgoliu disproporționat, că e orb și are impresia că poate juca până la 50 de ani.

Dragă Ronaldo, ți-a venit timpul! Dar nu de acum, ci de câțiva ani. Joacă acest Mondial și gata, încheie cariera! Nu poți să arunci cu noroi în toată lumea: în jucători, în conducere și așa mai departe. Tu ai impresia că încă mai poți juca la cel mai înalt nivel, dar nu mai poți, te chinui", a spus Cassano, potrivit Gazzetta dello Sport.

Ce a spus Cristiano Ronaldo

... despre faptul că se simte trădat: Da, au încercat să mă forțeze să plec. Nu doar antrenorul, ci și 2-3 persoane din cadrul clubului, din conducere. Mă simt trădat. (n.r - Crezi că au încercat să scape de tine?) Sincer, nu ar trebui să spun asta, nu știu. Nu-mi pasă, dar oamenii trebuie să știe adevărul. M-am simțit trădat și am simțit că anumiți oameni nu m-au vrut. Nu numai sezonul acesta, ci și sezonul trecut.

...despre Ralf Rangnick: Cum un club precum Manchester United, după ce l-a avut pe Sir Alex Ferguson, îl aducă pe Ralf Rangnick? Nu numai eu am fost surprins, ci toată lumea. Nimeni nu a înțeles. Acest om nu e nici măcar antrenor, deci cum să fie șeful lui Manchester United? Nu auzisem niciodată de el.

...despre Erik ten Hag: "Nu am respect față de el pentru că nu îmi arată respect. Dacă nu îmi arăți respect, nu te voi respecta niciodată. Dacă ai, voi avea și eu mereu respect față de tine".

..despre criticile lui Wayne Rooney: "Nu știu de ce mă critică atât de rău. Probabil pentru că el și-a încheiat cariera, iar eu încă joc la cel mai înalt nivel. Nu voi spune că face asta pentru că eu arăt mai bine decât el... ceea ce e adevărat"

...despre lipsa de progres din cadrul clubului: "Progresul a fost zero! De când a plecat Sir Alex, nu am văzut nicio evoluție. Nimic nu s-a schimbat. Nici condițiile de antrenament, nici piscina, nici sala de forță, nici bucătăria, nici bucătarii, nici tehnologia.

...despre problemele din club: "Cred că fanii trebuie să știe adevărul. Vreau ce e mai bun pentru acest club. De aceea am venit la Manchester United, dar sunt niște lucruri în cadrul clubului care nu ne ajută să ajungem la nivelul lui City, Liverpool saua chiar Arsenal, acum. Un club de o asemenea dimensiune trebuie să fie în top 3, în opinia mea. Iubesc Manchester United, iubesc fanii, mereu sut alături de mine. Dar dacă vor ca lucrurile să meargă diferit, trebuie schimbate multe, foarte multe lucruri".

...despre Sir Alex Ferguson: "Știe mai bine decât orice că acest club nu este pe drumul care trebuie și pe cel care merită să fie. Știe și el, știe toată lumea. Cei care nu văd asta, nu vor să vadă, sunt orbi".